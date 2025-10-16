-Padrasto mata bebê (1.3324783)\nA mãe e o padrasto são suspeitos de matar uma bebê de 1 ano e 10 meses em Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal (DF). Segundo a Polícia Civil (PC), o homem agrediu a menina usando um varão de cortina e a mãe foi negligente com a violência. O padrasto foi preso, e a mãe, por ser adolescente, foi apreendida (assista acima).\nVisto que os nomes dos suspeitos não foram divulgados, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa deles para pedir um posicionamento.\nA prisão ocorreu na madrugada da última terça-feira (14). A polícia foi chamada após a mãe levar a bebê para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade buscando atendimento. Os profissionais viram que a menina tinha vários ferimentos pelo corpo e acionaram as autoridades. A bebê não resistiu e morreu na unidade de saúde.