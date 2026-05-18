À esquerda o acidente que tirou a vida de Flavenir Moreira. À direita Flavenir com a filha, Josiane, que morreu no dia 21 de março em decorrência de um infarto (Divulgação/Prefeitura de Caldas Novas e Reprodução/Instagram de Flavenir Moreira)\nUm acidente de moto em Caldas Novas, na região Sul de Goiás, tirou a vida de Flavenir Moreira, de 47 anos, quase dois meses depois de ela ter perdido a filha, Josiane Moreira Costa. Conforme relato do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), no local do ocorrido havia mais duas mulheres, mãe e filha, de 62 e 22, envolvidas no acidente. Flavenir morreu no local. Ela deixa dois filhos, o marido e oito netos.\nDe acordo com a prefeitura, a mulher de 62 anos foi encaminhada ao Hospital São Marcos, em Itumbiara, com fratura na tíbia e na fíbula. A filha foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento de Caldas Novas e ficou internada. A tomografia da jovem apresentou contusão cerebral, e a paciente estava confusa e com náuseas.