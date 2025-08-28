Irmã da servidora, acompanhada de funcionários da clinica clandestina, raptaram a servidora dentro do condomínio onde mora, em Goiânia (Reprodução / TV Anhanguera)\nA mãe e a filha, suspeitas de sequestrar e internar à força uma servidora do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) em uma clínica, foram soltas pela Justiça. A vítima, que é filha e irmã das suspeitas, foi internada em uma clínica clandestina para dependentes químicos, em Goiânia, para ser impedida de participar de uma disputa familiar por um imóvel. A Polícia Civil concluiu a investigação e indiciou seis pessoas, incluindo a mãe e a irmã da servidora, além dos proprietários da clínica.\nEm nota, o advogado Samuel Maia Aquino, que representa a mãe da servidora, Eliane de Paula Souza, e da irmã dela, Isabela de Paula Silva, afirmou que a decisão de soltura evidencia que o relato apresentado no inquérito "não se sustenta" e que pretende comprovar a inocência das clientes. Acrescentou ainda que ambas continuarão colaborando para o esclarecimento dos fatos.