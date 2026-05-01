-Aluno esfaqueado em escola de Anápolis (1.3111224)\nMaria Renata das Mercês Rodrigues e o filho dela Kaio Rodrigues Matos, de 23 anos, condenados pela morte de um estudante de 14 anos e por tentativa de homicídio contra outros dois em frente a um colégio, em Anápolis, terão de pagar R$ 300 mil em indenizações às famílias. O Tribunal do Júri ainda sentenciou a mulher a 40 anos de prisão, e o jovem a 29 anos e 7 meses.\nA Justiça fixou que a família de Nicollas Lima Serafim, adolescente morto, deverá receber R$ 150 mil, enquanto cada um dos estudantes sobreviventes terá direito a R$ 75 mil, a título de reparação por danos morais. O magistrado também determinou a manutenção da prisão dos réus e a expedição do mandado para execução imediata da pena.\nAo POPULAR, as defesas dos acusados informaram que vão recorrer da decisão. O advogado de Maria Renata, Hélio Aquino, afirmou que houve exagero na fixação da pena.