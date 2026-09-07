Mãe, de 31 anos, e filho de um, estão desaparecidos, segundo o pai da mulher, Carlos Roberto. Karla Borges Magalhães e o filho, Pedro Henrique, foram vistos pela última vez na residência em que moram, ao lado da casa do pai, no Setor Morada do Sol, em Goiânia.\nKarla e o filho foram vistos pela última vez às 8h de sábado (5). Segundo o pai, a filha faz uso de remédio controlado para tratamento de esquizofrenia. Carlos Roberto relatou à polícia que a filha saiu de casa levando a criança com ela e não deu mais notícias.\nMãe se desespera após filho de 6 anos sumir e o encontra dormindo em cima de árvore em Goiânia\nDesaparecimento de marceneiro que sumiu após acidente de trânsito completa um mês, e família segue sem pistas\nEstudante de Direito desaparece após sair de casa com carro da família, em Luziânia