Crime ocorreu em fevereiro de 2024 (Divulgação/Polícia Civil de Goiás)\nA mãe e o filho julgados pela morte de um estudante de 14 anos em frente a colégio, em Anápolis, na região central de Goiás, foram condenados pelo Tribunal do Júri na noite de quarta-feira (29). As penas aplicadas a Maria Renata das Mercês Rodrigues e Kaio Rodrigues Matos, de 23 anos, somadas, chegam a quase 70 anos de prisão. Ela recebeu condenação de 40 anos enquanto o jovem a 29 anos e 7 meses.\nAo POPULAR, as defesas dos acusados informaram que vão recorrer da decisão. O advogado de Maria Renata, Hélio Aquino, afirmou que houve exagero na fixação da pena.\nA defesa técnica de Maria Renata acata com respeito a decisão do Conselho de Sentença, porém entende que a pena aplicada superou os limites legais, além de não observar alguns aspectos técnicos previstos na legislação”, pontuou o advogado.