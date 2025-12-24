-Vídeo (1.3353778)\nUm momento de descontração entre mãe e filho conquistou as redes sociais. Durante a formatura do ensino médio, Carlos Eduardo Saraiva, conhecido como Cadu, chamou a atenção ao surgir dançando a música Tome Tome Tome, de Saiddy Bamba, ao lado da sua mãe, Katyelle Cristina Saraiva, em Formosa, no Entorno do Distrito Federal.\nO vídeo foi publicado pelo próprio formando, que brincou na legenda: “Não podia deixar de descer de um jeito que fosse a minha cara (corta pro meu pai tentando acompanhar)” (assista acima).\nAo POPULAR, Cadu contou que o momento não foi combinado. "Minha mãe só entrou na minha onda e conseguiu me acompanhar", disse.\nConforme o formando, o momento se tornou ainda mais especial com a participação do pai, Carlos Alberto. "Meu pai que é extremamente tímido e não gosta de dançar, mas ainda ficou ao meu lado pra fazer minha vontade", ressaltou.