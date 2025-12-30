-POP_AcidenteBR050_30125 (1.3355653)\nUm acidente na BR-050 deixou quatro mortos nesta terça-feira (30). A informação foi confirmada pela Ecovias Minas Goiás, concessionária localizada no trecho. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMGO), o solicitante do atendimento informou que um veículo caiu de uma ponte (assista ao vídeo acima).\nDe acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no km 165 da BR-050, próximo ao município de Campo Alegre de Goiás, no sentido Brasília. Ao POPULAR, a Ecovia Minas Goiás informou que o acidente aconteceu por volta das 13h e que a PRF de Catalão realizou atendimento. Segundo os bombeiros, o caso aconteceu na zona rural de Campo Alegre de Goiás.\nInformações preliminares indicam que o veículo colidiu contra uma defensa de concreto e, em seguida, caiu em uma ribanceira no ribeirão Paineiras. No interior do automóvel estavam quatro ocupantes: um homem de 41 anos, que conduzia o veículo, uma mulher de 37 anos, mãe de duas crianças, um adolescente de 14 anos e uma criança de 9 anos.