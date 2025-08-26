Família que morreu em acidente na BR-414 (Arquivo pessol/Ana Silva e Divulgação PRF)\nA mãe e os dois filhos que morreram no acidente entre um carro e uma carreta na BR-414, perto de Anápolis, voltavam de um culto, segundo a filha dela Ana Silva. As vítimas foram identificadas como Aldenora Gomes da Silva, de 50 anos, Jacinto da Silva Costa, de 11 e Débora Silva da Costa, de 9. O motorista do carro em que a família estava Filipe Mateus de Sousa Santos, de 24, também morreu. O motorista da carreta não se feriu.\nEntenda o caso\nO acidente aconteceu na noite de segunda-feira (25). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal em Goiás (PRF), o motorista do carro tentou virar à esquerda para entrar em uma chácara às margens da rodovia, mas durante a manobra, o veículo foi atingido na parte lateral pela carreta, que trafegava no mesmo sentido, de Anápolis a Corumbá.