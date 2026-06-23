Uma mulher e o padrasto de uma criança de 9 anos foram presos em Anápolis, na última segunda-feira (22), suspeitos de estupro de vulnerável. Segundo a Polícia Civil, a mãe não apenas era conivente, mas participava ativamente dos abusos, que incluíam o uso de vídeos pornográficos e ameaças com faca contra a vítima.\nPor não terem os nomes divulgados, a reportagem não conseguiu o contato da defesa dos suspeitos, até a última atualização desta matéria.\nAo POPULAR, a delegada Aline Lopes, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Anápolis, explicou que o caso chegou à polícia após a criança, que estava sob os cuidados de uma parente, relatar em detalhes os abusos e afirmar que não queria voltar para casa.\nAdolescente espancado por lutador diz que sente pânico ao se lembrar das agressões: 'Fico apreensivo'