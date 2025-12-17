Menina de 4 anos é torturada, em Mara Rosa (Divulgação/Polícia Civil)\nA mãe e o padrasto de uma menina de 4 anos foram presos suspeitos de torturar a criança, em Mara Rosa, na região norte do estado. De acordo com a Polícia Civil, a criança sofria diversas agressões, como queimaduras com um isqueiro.\nOs nomes dos suspeitos não foram divulgados, com isso, o POPULAR não conseguiu contato com a defesa deles. A prisão aconteceu na última segunda-feira (15).\nJovem morre afogado em represa, e amigos fazem motociata em velório para homenageá-lo\nCorpo de adolescente arrastado por enxurrada no Rio das Antas é encontrado, em Anápolis\nMenino morre após ser atingido por foguete dentro de carro em São Domingos\nAs investigações apontaram que a menina foi queimada diversas vezes com um isqueiro, o que ocasionou lesões graves compatíveis com queimaduras de segundo grau, conforme constatado em laudo de exame de corpo de delito. Segundo a polícia, tais agressões não eram episódios isolados e havia um histórico de agressões anteriores.