-droga_escola_crianca.mp4 (1.3304977)
Uma mulher de 24 anos foi presa após o filho de 8 levar uma porção de cocaína para a escola, no Setor dos Funcionários, em Goiânia. Na terça-feira (26), a criança foi para o colégio com o entorpecente dentro do blusão que pertencia a mãe, informou a Polícia Civil (PC).
Até a finalização da reportagem o nome da suspeita não foi divulgado por isso O POPULAR não encontrou a defesa.
Na escola, a criança mostrou a droga para a professora e a diretora que acionaram a Guarda Civil Metropolitana (GCM) e a PC. Segundo a polícia, o menino contou para as educadoras que a substância pertencia à mãe e que servia "pra colocar comida dentro de casa".