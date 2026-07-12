Conversa entre mulher e intermediar, de acordo com a Polícia Civil. (Reprodução)\nA Polícia Civil do Paraná prendeu na última sexta-feira (10) uma mulher de 41 anos, suspeita de encomendar a morte de uma servidora pública da cidade de Abatiá (a 348 km de Curitiba). O suposto plano não foi concluído porque o filho da suspeita o descobriu e procurou a polícia.\nA transferência de três filhos da suspeita para uma instituição pública de acolhimento teria sido a motivação para o planejamento da morte de servidora.\nA mulher não teve a identidade revelada e a polícia não disse se ela constituiu advogado. Por isso, a reportagem não conseguiu localizar a defesa dela.\n"As investigações tiveram início após o filho adolescente da investigada descobrir mensagens relacionadas ao planejamento do crime no celular da mãe. Ele foi ameaçado de morte para que não revelasse os fatos e procurou a rede de assistência do município com um vídeo gravado que registrava parte das mensagens antes que fossem apagadas", afirmou o delegado Luis Guilherme Almeida.