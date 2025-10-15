Mãe é presa suspeita de matar filho de 1 ano (Divulgação / Polícia Civil e Reprodução CBN)\nUma mãe suspeita de ter matado um bebê de um ano foi presa em São Simão, no sudeste de Goiás. O crime aconteceu em São Paulo (SP), após o pequeno Gael Henrique Cândido Mendes dar entrada em um hospital e apresentar uma hemorragia interna, além de lesões pelo corpo, de acordo com a Polícia Civil de SP. Na época do crime, a madrasta do bebê, companheira da mãe, alegou que ele havia engasgado durante o banho. Ela está presa desde agosto também investigada pelo homicídio.\nA mãe de Gael foi presa na terça-feira (14) e foi encaminhada para a unidade prisional de Rio Verde, de acordo com a Polícia Militar de Goiás. O POPULAR não localizou a defesa das suspeitas para que pudesse se posicionar.\nAo POPULAR, o delegado responsável pelo caso em SP, Victor Farnezi, afirmou que a mãe do bebê não estava foragida, e que eles sabiam o local onde ela estava “o tempo todo”. Segundo o delegado, ela é investigada “pelo homicídio do próprio filho”.