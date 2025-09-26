Ferimentos em adolescente torturado pela mãe e irmã (Divulgação/Polícia Civil)\nUma mulher de 43 anos foi presa suspeita de amarrar e torturar o filho de 14 anos com chutes, socos e mordidas, em Águas Lindas de Goiás. Segundo a Polícia Civil, a irmã do adolescente, que tem 17 anos, também participou das agressões.\nEle já vem sofrendo agressões físicas e psicológicas a bastante tempo. Na última, ele foi amarrado pela genitora, sofreu mordidas, enforcamento, chutes. Além de agressões psicológicas que sofre diariamente com a mãe dizendo que ele deveria se jogar na frente de um ônibus”, informou a delegada Tamires Teixeira.\nPor não ter o nome divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar as defesas das suspeitas até a última atualização desta reportagem.\nMãe é investigada por tentar matar a filha após perder dinheiro em jogo do 'tigrinho' e ficar endividada, diz delegada