Uma jovem de 24 anos foi presa em flagrante, suspeita de maus-tratos e abandono intelectual contra o próprio filho, de 8, em Catalão, no sudeste de Goiás. Segundo a Polícia Civil, o menino tem Transtorno do Espectro Autista (TEA) e era mantido isolado em um quarto da casa.
Como o nome da investigada não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa dela até a última atualização desta reportagem.
A prisão ocorreu na quinta-feira (12), no bairro Loteamento Jardim Paraíso. De acordo com a polícia, agentes da 2ª Delegacia de Catalão estiveram na casa da família e foram recebidos pela avó materna da criança.