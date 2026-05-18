-Vídeo - Mãe presa suspeita de torturar filho (1.3411320)\nUma mãe foi presa suspeita de torturar o próprio filho em Rio Verde, no sudoeste goiano. Segundo a Polícia Civil (PC), a vítima ficava acorrentada a cama pelos punhos e tornozelos, enfrentando condições degradantes e desumanas. Além disso, a mulher obrigava o rapaz a comer as próprias fezes (assista ao momento da prisão acima).\nA prisão aconteceu na última sexta-feira (15). Visto que o nome da suspeita não foi divulgado, o POPULAR não conseguiu localizar a defesa dela para pedir um posicionamento.\nAinda conforme a PC, a vítima passava dias sem tomar banho e não se alimentava regularmente. O rapaz também dormia em um local fora da casa, sendo exposto ao frio, vento e chuva. Além disso, a mãe praticava violência psicológica contra o filho ao dizer coisas como "tomara que você morra sufocado" e "eu tenho nojo de você".