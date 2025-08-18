Duas professoras e a filha de uma delas foram encontradas mortas em Ilhéus (BA) neste sábado (16), após terem desaparecido quando saíram para passear com um cachorro.\nProfessoras Alexsandra Oliveira Suzart, 45, e Maria Helena do Nascimento Bastos, 41, e a filha de Maria Helena, Mariana Bastos da Silva, 20, tinham sido vistas pela última vez na tarde de anteontem. Segundo a Polícia Civil da Bahia, as três saíram para caminhar com um cachorro na Praia dos Milionários, na área turística da cidade, onde moravam.\nCorpos tinham marcas de facadas. Eles foram encontrados neste sábado em um matagal na Praia do Sul, vizinha à dos Milionários.\nCachorro está vivo. O animal foi deixado amarrado perto dos corpos.\nFamília tinha registrado desaparecimento. A ocorrência foi registrada na Delegacia Territorial de Ilhéus e diligências já estavam em curso para localizar as vítimas.