Irmã da servidora, acompanhada de funcionários da clinica clandestina, raptaram a servidora dentro do condomínio onde mora, em Goiânia (Reprodução / TV Anhanguera)\nA Polícia Civil concluiu a investigação do caso da servidora do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) que foi sequestrada e internada em uma clínica clandestina para dependentes químicos em Goiânia a mando da mãe e da irmã por conta da disputa por um imóvel com a família. A PC indiciou ao todo seis pessoas, dentre elas a mãe e a irmã da servidora, além dos donos da clínica.\nO relatório final concluiu as investigações e agora o Ministério Público, diante dos elementos produzidos, oferecerá denúncia ou caso entenda que há necessidade de produção de outros elementos informativos devolverá os autos à Delegacia de Polícia para este fim”, disse a delegada Gabriela Adas ao POPULAR.