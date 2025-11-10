Uma mãe morreu ao levar um choque enquanto tentava salvar o filho, de cerca de 8 anos, em uma piscina, na zona rural de Formosa, no Entorno do Distrito Federal, de acordo com o Corpo de Bombeiros.\nTestemunhas contaram para a equipe de resgate que a mulher estava dentro da piscina quando a criança na mureta e entrou em contato com um fio de energia elétrica exposto. Ao perceber a situação, ela tentou retirar o filho, mas recebeu a descarga elétrica.\nUma das testemunhas relatou que correu até o padrão de energia do local para desligar a eletricidade. No entanto, isso não foi suficiente para evitar que a vítima tivesse uma parada cardiorrespiratória (PCR).\nHomem morre após levar choque enquanto cortava árvore, em Caldas Novas\nFuncionário fica pendurado em poste após levar choque em luminária; vídeo