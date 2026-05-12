Jovem faleceu após sofrer acidente na GO-515 (Reprodução/ TV Anhanguera)\nA mãe de Hélen Karoliny Sousa Gonçalves postou uma foto com a filha pouco antes de ela morrer em um acidente na GO-515. A jovem foi visitar a mãe em Panamá, na região norte do estado, para entregar um presente de Dia das Mães, mas foi atropelada quando estava voltando para Goiatuba.\nNa foto, Renata Sousa segura uma caixinha em formato de coração com um creme hidratante e um perfume dentro, e posa ao lado da filha. “Eu estava me arrumando para ir trabalhar e ela chegou lá toda alegrinha. ‘Mãe vim trazer seu presente de Dia das Mães. A sacolinha está meio amassada mãe, mas é de coração o seu presente’”, lembrou a mãe.\nEm entrevista à repórter Yanca Cristina, do g1 Goiás, Renata disse que a filha permaneceu na casa dela enquanto ela se arrumava para ir trabalhar e, quando saiu, ela deu um abraço na filha.