-Vídeo (1.3440719)\nA mãe do marceneiro Jefferson de Oliveira, que desapareceu após sofrer um acidente de carro em Aparecida de Goiânia, recebeu uma cesta básica que havia sido encomendada pelo filho antes do desaparecimento. A tia dele, Eldenice Mota, contou que Jefferson costumava ajudar a mãe financeiramente porque ela enfrenta problemas de saúde e não tem nenhuma renda. A entrega da cesta básica aconteceu dias depois do desaparecimento de Jefferson e emocionou os familiares que ainda buscam por ele.\nEle já tinha providenciado uma cesta básica para ela e a pessoa foi lá levar. Porque é de praxe o Jefferson fazer isso. A mãe dele não tem condição nenhuma de trabalhar e não é aposentada. Imagina a gente depois desse tempo todo de espera e o rapaz chegou. Ele mesmo vinha trazer essa cesta básica para ela. Aí com todo o acontecimento, o rapaz chegou com esse carinho vindo dele. Você imagina o desabamento que foi”, disse a tia.