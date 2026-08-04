-Vídeo (1.3440719)\nA mãe do marceneiro Jefferson de Oliveira, que desapareceu após sofrer um acidente de carro na GO-070, recebeu uma cesta básica que havia sido encomendada pelo filho antes do desaparecimento. A tia dele, Eldenice Mota, contou que Jefferson costumava ajudar a mãe financeiramente porque ela enfrenta problemas de saúde e não tem nenhuma renda. A entrega da cesta básica aconteceu dias depois do desaparecimento de Jefferson e emocionou os familiares que ainda buscam por ele.\nEle já tinha providenciado uma cesta básica para ela e a pessoa foi lá levar. Porque é de praxe o Jefferson fazer isso. A mãe dele não tem condição nenhuma de trabalhar e não é aposentada. Imagina a gente depois desse tempo todo de espera e o rapaz chegou. Ele mesmo vinha trazer essa cesta básica para ela. Aí com todo o acontecimento, o rapaz chegou com esse carinho vindo dele. Você imagina o desabamento que foi”, disse a tia.