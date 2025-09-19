Polícia relatou que foram encontrados objetos na casa do suspeitos que seriam de potenciais vítimas (Divulgação/Polícia Civil)\nUma mãe reconheceu uma bolsa da filha, de 38 anos, que está desaparecida, entre os objetivos encontrados na casa do potencial serial killer Rildo Soares dos Santos , de 33 anos, em Rio Verde, no sudoeste goiano. Ele segue preso suspeito de matar Elisângela Silva de Souza, de 26, quando ela estava a caminho do trabalho.\nO delegado responsável pelo caso, Adelson Candeo, em entrevista à TV Anhanguera, disse que a mulher dona da bolsa, citada pela denunciante na delegacia, sumiu no final do mês passado.\nA mãe esteve na delegacia porque vendo uma das imagens, reconheceu uma das bolsas femininas apreendidas na residência [do suspeito] como sendo identificada à que a filha dela usava", informou o delegado em entrevista à TV Anhanguera.