Ana Cecília, de 11 anos (Reprodução / Instagram Tais Oliveira)\nA mãe de Ana Cecília, de 11 anos, relata dor ao lembrar da morte da filha, em Itumbiara, no sul de Goiás. A menina morreu após ficar com o pescoço preso na janela do banheiro de casa, no bairro Nossa Senhora da Saudade. Após o ocorrido, no último final de semana, em uma publicação realizada nesta sexta-feira (17) nas redes sociais, a mãe diz sentir que arrancou uma parte dela.\nVocê chegou na minha vida sem data nem hora marcada, sem ser planejada, mas se tornou tudo para mim. Deus também te levou sem data nem hora marcada, só que ele arrancou uma parte de mim sem pedir licença também nem deveria”, desabafou Tais Oliveira.\nNas redes sociais, a mãe enlutada, ao contar os dias da morte da filha, também relembrou os gostos musicais e os hábitos de Ana Cecília. Ela contou que a filha gostava de pegar flores por onde passava.