-VÍDEO: Mãe se desespera após filho de 6 anos sumir e o encontra dormindo em cima de árvore em Goiâni (1.3452569)\nUm menino de 6 anos mobilizou familiares, vizinhos e equipes da Polícia Militar após desaparecer por cerca de três horas, na noite de segunda-feira (31), na região do Conjunto Vera Cruz 2, em Goiânia, de acordo com a Polícia Militar (PM). O alívio da família veio quando a criança foi encontrada dormindo sobre uma árvore.\nSegundo informações divulgadas pela TV Anhanguera, o menino havia saído da casa da avó, que fica próximo à residência onde mora. Em vez de seguir diretamente para casa, ele decidiu subir na árvore para pegar frutinhas e acabou pegando no sono.\nA mãe do garoto, Roselane Nunes, contou à emissora que estava desesperada durante as buscas. Sentada na calçada, preocupada com o desaparecimento do filho, ela percebeu uma movimentação nos galhos da árvore e pediu para que uma vizinha verificasse o que estava acontecendo.