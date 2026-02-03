-VÍDEO: Mãe se joga contra atirador para tentar evitar que filhos fossem assassinados; vídeo (1.3369711)\nUma mulher se jogou na tentativa de evitar que os filhos fossem assassinados durante um ataque a tiros em uma praça de Nerópolis, na região metropolitana de Goiânia, no último domingo (1º), segundo a Polícia Civil (PC). Imagens de câmera de segurança do local registraram o momento em que ela pula sobre o homem que atira contra dois rapazes (veja o vídeo acima).\nComo os nomes dos envolvidos não foram divulgados, o POPULAR não conseguiu localizar as defesas dos suspeitos e nem o estado de saúde do sobrevivente.\nA reportagem tentou contato com o delegado André Fernandes, mas não obteve retorno. Ao g1, o investigador relatou que, mesmo com a tentativa de intervenção, um dos jovens, de 23 anos, morreu no local e o irmão dele, de 20, ficou gravemente ferido.