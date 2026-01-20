Uma mulher que é mãe de um menino de cinco anos foi indenizada em R$15 mil depois que o pai da criança batizou o filho sem seu consentimento. A reparação de danos morais à figura materna aconteceu depois da atuação da Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO).\nEm entrevista ao POPULAR, a mãe, que preferiu não ser identificada, contou que descobriu que o batizado tinha acontecido por meio de publicações nas redes sociais, após o relato de uma colega que comentou com ela sobre o evento. “Até então, eu não havia sido informada nem consultada sobre o batismo", afirma.\n“Fiquei profundamente abalada, especialmente porque estava em pleno tratamento oncológico. Foi um impacto emocional muito grande. Chorei bastante, pois sempre esperei e desejei participar desse momento tão importante na vida do meu filho. Na época, não havia nenhuma medida protetiva que justificasse minha exclusão, e até hoje não consigo compreender por que fui afastada dessa decisão”, desabafa.