Carro com sete pessoas caiu em represa no Condomínio Colorado Premium na noite de domingo (10); apenas uma mulher sobreviveu (Divulgação/TV Anhanguera)\nA única sobrevivente de um acidente dentro de um condomínio, em Alexânia, no Entorno do Distrito Federal, que matou seis pessoas da mesma família, foi a mãe de três crianças e uma adolescente que estavam no veículo que caiu em uma represa. O fato aconteceu no início da noite deste domingo (10) no Condomínio Colorado Premium.\nSegundo a Polícia Militar, o veículo estava submerso na água, apenas com o porta-malas visível. De acordo com os militares, no veículo havia sete pessoas, todas da mesma família.\nAos policiais, a mulher contou que conseguiu sair do veículo antes que ele afundasse e não sabia como ocorreu o acidente, apenas que estavam indo embora quando o fato aconteceu.