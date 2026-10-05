-VÍDEO SURPRESA (1.3464579)\nUma homenagem carregada de afeto transformou a rotina da sala de aula e emocionou alunos e professores em Goiânia. Uma mãe preparou uma comemoração surpresa para festejar o aniversário de 15 anos dos filhos trigêmeos Sophia Pimentel, Nicolas Pimentel e Henrique Pimentel. A celebração, planejada em segredo, contou com balões decorativos, presentes e uma cesta com lembranças e guloseimas (assista acima).\nQuero deixar registrada aqui essa surpresa para os meus amores. Quinze anos! Faço tudo para ver o sorriso de vocês. A vida é boa com vocês", escreveu Jheniffer Pimentel na legenda do vídeo publicado no Instagram.\nNa gravação, a mãe contextualiza a iniciativa logo nos primeiros instantes: "Hoje a nossa entrada vai ser um pouco diferente, porque hoje é o aniversário dos meninos e eu resolvi fazer uma surpresa. Levar uma lembrancinha ali na porta da escola e mostrar para vocês a reação deles".