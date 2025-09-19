Mais de 50 ruas e avenidas do Setor Marista, em Goiânia, serão recapeadas nos próximos dois meses. A obra, que prevê investimento de R$ 7,8 milhões, inclui 37 vias que receberão concreto betuminoso e outras 15 que passarão por microrrevestimento, técnica utilizada para preservar trechos ainda em bom estado e garantir maior eficiência no uso dos recursos. Além do Setor Marista, apenas uma rua no Setor Oeste será contemplada.\nA ordem de serviço foi assinada nesta quinta-feira (18) pelo prefeito Sandro Mabel (UB). Ao todo, cerca de 18 quilômetros de vias serão revitalizados, com parte das intervenções ocorrendo também no período noturno, devido ao intenso tráfego na região.\nReforma vai mudar cara e status do Autódromo de Goiânia\nPrefeitura lança 3º 'pacote' de pavimentação da década\nObra em via leva moradores do Jardim Guanabara a reclamar de transtornos