O prefeito Sandro Mabel (UB) subiu o tom contra a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) e a titular da pasta, Andréa Vulcanis, em entrevistas quando perguntado a respeito da situação do Aterro Sanitário de Goiânia. Nesta sexta-feira (24), à Rádio Difusora, Mabel afirmou que “essa Semad é um câncer que tem no governo”. Ao ser questionado se já tratou do assunto com o governador Ronaldo Caiado (UB), ele respondeu: “já falei 20 vezes com o governador, mas ele não consegue controlar essa mulher aí não, ela é descontrolada, ela não pega na nossa mão para nos ajudar”. Ele se refere ao fato de já ter sido multado duas vezes nos últimos quatro meses pela Semad, ambas envolvendo o aterro.\nA última multa ocorreu nesta semana, sendo de R$ 5 mil por dia, em razão do funcionamento do Aterro sem o licenciamento ambiental, o que ocorre desde dezembro passado, quando venceu o prazo do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado pelo Paço com o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO). Inicialmente, o acordo foi vencido em novembro de 2020, mas em virtude da pandemia de Covid-19, entre outras questões, houve acordo entre as partes para a extensão do TAC até 2024. Neste período, as alterações necessárias, como a criação de um Centro de Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos (CTDRS), não foram nem mesmo iniciadas.