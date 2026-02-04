A Prefeitura de Goiânia aumentou de 40 km/h para 50 km/h o limite de velocidade na área até então chamada de Zona 40, no Setor Central, na região também conhecida como Manto de Nossa Senhora. A medida encerra uma política adotada há dez anos e reacende o debate entre a fluidez do trânsito e a proteção de pedestres. A mudança, em vigor desde esta terça-feira (3), cumpre promessa de campanha do prefeito Sandro Mabel (UB) e contraria estudos anteriores citados pela própria administração.\nDe acordo com a Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET), os radares já foram reprogramados e agora só multam quem passar dos 50 km/h. A sinalização, no entanto, deve ser completamente trocada em até três dias. Na manhã desta terça-feira (3), o prefeito participou da troca da primeira placa, localizada no cruzamento entre a Avenida Araguaia e a Rua 3, no Centro, considerado um dos pontos mais críticos para infrações.