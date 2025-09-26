Na manhã desta quinta-feira (25), em coletiva durante inauguração do Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora), o prefeito Sandro Mabel (UB) citou providências para evitar o excesso de cabeamentos em Goiânia, incluindo o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), a Equatorial Energia Goiás e Companhias de Telecomunicações (Telecom). Também informou que a Rua 87, no Setor Sul, com constantes alagamentos, será fechada ao trânsito quando houver chuvas fortes na cidade.\nEm menos de uma semana, três pessoas perderam a vida por contato com fiação em cidades goianas: Victor Hugo Gontijo, de 10 anos, em Anápolis, na sexta-feira (19); Eva Abadia da Cunha Martins, 65, em Rio Verde, na segunda-feira (22); e Nathaly Rodrigues do Nascimento, 17, na capital, na terça (23). A tragédia com Nathaly ocorreu na Rua 20. Ela morreu quando, sob chuva, atravessava a via e foi eletrocutada por fios caídos e escondidos pelo alagamento. Era fim de tarde e a adolescente saía da papelaria em que trabalhava e se apressava para chegar a tempo de uma prova de seu colégio, em Bonfinópolis, na Região Metropolitana de Goiânia.