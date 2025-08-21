Bastou uma semana desde a implantação de grama sintética em canteiros da Avenida Castelo Branco e da Rua 44 para o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), defender a ampliação de seu uso em outros pontos da cidade, como o Parque Vaca Brava. Nesta quarta-feira (20), o gestor destacou o que considera vantagens da cobertura artificial ante a natural, principalmente durante o tempo seco, e disse ter planos de expandir a implantação da cobertura de plástico pela capital.\nNa semana passada, a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) instalou grama sintética entre as pistas da Castelo Branco, em trecho de 500 metros da Praça Ciro Lisita à Praça Walter Santos, no Setor Coimbra, onde a Prefeitura recentemente fez uma terceira faixa de rolamento, com redução do canteiro central da via. A empresa também fez o mesmo em canteiro da Rua 44, no Setor Norte Ferroviário. A medida gerou polêmica e muita repercussão, como admitiu Mabel.