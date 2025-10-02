-Mabel (1.3319635)\nO prefeito Sandro Mabel (União) afirmou nesta quinta-feira (2) que a notificação para os vendedores de coco removerem as instalações do Parque Vaca Brava, no Setor Bueno, foi errada. Segundo Mabel, os vendedores são pais e mães de família que precisam trabalhar de forma organizada. A declaração aconteceu durante a Comissão Mista de Prestação de Contas do prefeito (assista acima).\nNós fizemos uma ação errada. Nós fomos mexer com o vendedor de coco. Não é assim que se mexe. Você tem que chegar até o vendedor de coco, explicar a situação para ele, criar a condição de ele ter carrinhos de coco legais, licenciar, dar condição para ele financiar aquele carrinho. São pais de família, mães de família que precisam trabalhar. Agora tem que trabalhar organizado, bagunça nessa cidade está acabando”, afirmou Mabel.