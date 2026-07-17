O prefeito Sandro Mabel (UB) afirmou nesta sexta-feira (17) que não haverá cortes de árvores na execução do projeto de reconfiguração do trânsito na Alameda do Contorno com a alça de acesso à BR-153, entre o Jardim Santo Antônio e o Conjunto Anhanguera. A fala é uma resposta à reportagem publicada pelo POPULAR apontando que a proposta apresentada pela Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET) prevê, em um dos pontos de intervenção, o corte de 13 árvores na área do Jardim Botânico para ampliação de uma rotatória no cruzamento da alameda com a Avenida A.\nA afirmação do prefeito foi feita em dois momentos, primeiro em um vídeo publicado no começo da manhã em seu perfil no Instagram e durante uma entrevista coletiva à imprensa poucas horas depois. Mabel também disse que não haverá nenhuma intervenção dentro do Jardim Botânico e que o projeto vai proporcionar uma “mudança ótima” para “desengarrafar” o trânsito naquela região. No período da tarde, a prefeitura encaminhou uma nota aos jornalistas dizendo que a “intervenção não causará impacto ambiental na área do Jardim Botânico”.