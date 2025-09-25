Segundo especialista, equipamento pode prever quantidade de chuva no prazo médio de 6h (Diomício Gomes/O Popular e reprodução/TV Anhanguera)\nO prefeito Sandro Mabel (UB) disse que planeja comprar um radar meteorológico que custa R$ 20 milhões para prever chuvas em um raio de até 100km de Goiânia. A afirmação foi feita para a TV Anhanguera após a forte chuva que caiu nesta semana. O ponto mais crítico da cidade é a Marginal Botafogo, onde já tiveram outras iniciativas para fechamento da via com tempestades. No entanto, as medidas adotadas não preveem com exatidão o tempo e qual a precipitação de água para que equipes da prefeitura atuem para alterar o trânsito do local.\nPrecisamos ter o radar. Então, nós acertamos com o vice-governador Daniel [Vilela] para comprarmos, eles comprarem um radar e vamos apertar isso aí. Se eles não comprarem, nós vamos comprar", afirmou o prefeito durante chuva que alagou novamente a Marginal Botafogo.