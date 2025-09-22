Os 30 quilômetros da Avenida Leste-Oeste, ligando Goiânia a Senador Canedo em seu tramo leste e a Trindade no tramo oeste, estão prometidos pelo prefeito Sandro Mabel (UB) até o final do mandato, em 2028. A obra foi iniciada ainda em 2019, na gestão Iris Rezende (MDB), e depois teve a maior parte dos trechos entregues na administração Rogério Cruz (SD). Ainda faltam as duas pontas na ligação com as cidades metropolitanas: o trecho da região da Vila Viana e Nova Vila e o viaduto com a Avenida Castelo Branco. Este último, que foi iniciado em 2023 e estava parado há um ano, teve ordem de serviço para retomada nesta segunda-feira (22).\nA previsão é que o viaduto possa ser finalizado em janeiro próximo, mas a Prefeitura de Goiânia já trabalha com a data de março, para o caso de intercorrências, já que o serviço será feito durante o período chuvoso. A retomada da obra se deu após uma negociação do Paço com a BK Infraestrutura, que venceu a licitação em 2023 ainda sob o nome de Loctec Engenharia e passa por recuperação judicial. Houve informação extraoficial da Prefeitura, na última semana, publicada pelo POPULAR, de que outra empresa realizaria a obra, o que não se confirmou. Até a última sexta-feira (19), a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) ainda negociava detalhes para o retorno da obra.