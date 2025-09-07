Ao menos 6 mil pessoas acompanharam o desfile cívico-militar neste domingo (7) em Goiânia. Durante a manhã, a Avenida Tocantins, no Centro da capital, foi tomada por membros das forças de segurança pública que e pelo público que prestigiava o ato que marca os 203 anos de independência do Brasil. A expectativa do prefeito Sandro Mabel (UB), contudo, é fazer com que o evento seja ainda maior nos próximos anos com melhorias na estrutura provisória montada, fazendo com a celebração “turística”.\nO ato teve início logo pela manhã, com a revista das tropas organizadas na Avenida Goiás feita pelo comboio formado pelo governador Ronaldo Caiado (UB), o vice-governador Daniel Vilela (MDB), além de Mabel e chefes das forças de segurança do Estado. Em seguida, o grupo se deslocou até a porta do Teatro Goiânia para o hasteamento das bandeiras. No local, poucos minutos após às 8 horas, os chefes do Executivo municipal e estadual, ao lado do comandante de Operações Especiais do Exército, general Sérgio Alexandre Oliveira, hastearam as bandeiras de Goiânia, de Goiás e do Brasil, dando início ao hino nacional e ao desfile.