O prefeito Sandro Mabel (UB) afirmou que a administração municipal pretende criar ao menos seis parques em Goiânia nos moldes do Parque Mutirama, mas em uma versão menor, em bairros mais afastados do centro. Em entrevista à imprensa durante visita ao Mutirama, na tarde desta sexta-feira (24), ele disse que no começo de agosto pretende visitar alguns municípios que tem parques no modelo que pretende adotar na capital. “Nós temos um projeto de fazer pequenos parques nos bairros, não tão pequenos (...). Queremos fazer para que a gente possa descentralizar.”\nMabel esteve no Mutirama para acompanhar o processo de reabertura do parque desde a reestruturação promovida pela prefeitura na atual gestão. O espaço de lazer estava fechado desde março de 2025, quando apenas cinco brinquedos estavam disponíveis, por falta de manutenção dos demais. Atualmente, são 22 funcionando. Foram investidos R$ 1 milhão nas obras de readequação, que vão desde o piso e as pontes de madeira e grelhas até a recuperação dos brinquedos, sendo que 45% deste valor foi doado pela Associação Empresarial da Rua 44 (AER44).