A área entre as avenidas T-5 e T-3 e a Rua T-58, no Setor Bueno, poderá se tornar um grande mercado público. Essa é a proposta do prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB). Em entrevista ao POPULAR, ele explicou que a proposta é construir um equipamento inspirado em mercados de cidades brasileiras e europeias, em parceria com a iniciativa privada. O local, em frente à Maternidade Amparo, tem histórico de disputas e interesses pela localização privilegiada, sendo a última área livre na orla do Parque Vaca Brava.\n“Quero construir um mercado grande e moderno. Vou construir junto com a iniciativa privada”, afirmou Mabel. A proposta, de acordo com o prefeito, prevê a realização de Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI), etapa preliminar em que o poder público consulta o mercado para avaliar a viabilidade técnica, econômica e jurídica do empreendimento. Caso os estudos avancem, a intenção é estruturar uma Parceria Público-Privada (PPP) para viabilizar a obra.