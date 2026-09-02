A Prefeitura de Goiânia prepara um decreto com novas regras para a poda e a retirada de árvores na capital. Segundo o prefeito Sandro Mabel (UB), a medida prevê que moradores, associações e profissionais que contestarem a retirada de árvores consideradas de risco assumam responsabilidade por eventuais danos. A declaração ocorreu após cortes recentes em uma praça do Jardim América e a discussão sobre a retirada de gameleiras na Praça Mestre Maria Henriqueta Péclat, conhecida como Praça da Cirrose, no Setor Oeste.\nO prefeito comentou que o decreto propõe que associações e profissionais que contestarem a retirada de árvores assumam a responsabilidade por eventuais danos, com base nos laudos apresentados. No caso, o profissional responsável pelo laudo que estaria recomendando a permanência do exemplar também teria de se responsabilizar tecnicamente pela avaliação. O POPULAR ainda apurou que o assunto havia sido discutido na reunião do Gabinete de Crises, realizada na manhã desta terça-feira (1º).