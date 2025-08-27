A fonte inaugurada no Parque Vaca Brava, no Setor Bueno, pela Prefeitura de Goiânia no dia 19 de agosto, foi retirada de outro parque, o da Lagoa, no Setor Parque Industrial João Braz, na região oeste da capital. A informação havia sido omitida pela administração municipal na época da entrega. Durante cerimônia de inauguração da “nova” fonte, foi destacado que o equipamento estava inativo há anos, mas na verdade estava em funcionamento no bairro periférico desde abril do ano passado, quando foi inaugurado no lago existente no parque.\nA fonte foi inaugurada no Parque da Lagoa em abril do ano passado, no último ano da gestão do prefeito Rogério Cruz (SD). Tanto naquela época como agora, foram destacados pela Prefeitura a altura que o jato d’água da fonte alcançava, em torno de 25 metros, e um mecanismo que auxilia na oxigenação do lago. Conforme O POPULAR apurou, o equipamento foi retirado do João Braz há cerca de dois meses e, segundo pessoas que frequentam o local, o funcionamento era regular, mas não estava desativado.