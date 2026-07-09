-Vídeo: Furto Mad Max (1.3431200)\nO ex-bancário Raffael Marengão, de 47 anos, conhecido como Mad Max do Cerrado e que vive em situação de rua, foi preso suspeito de furtar uma caixa de bebidas em um comércio de Pirenópolis, no Entorno do Distrito Federal (DF). Conforme apurado pela repórter do g1 Goiás, Tatiane Barbosa, ele foi preso em flagrante. As cenas do furto foram registradas pela câmera de segurança do estabelecimento (assista acima).\nNesta quinta-feira (9), O POPULAR entrou em contato com a defesa de Raffael pedindo um posicionamento. Porém, não houve retorno até a última atualização desta reportagem.\nO crime aconteceu na madrugada do último domingo (5). As imagens mostram Raffael dentro do estabelecimento. Ele pega uma caixa com 24 garrafas de cerveja e vai embora do local.\nMad Max do Cerrado: homem em situação de rua rebate notificação de despejo em Pirenópolis: 'Vou para onde? Para Marte?'