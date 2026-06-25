Raffael Marengão, de 47 anos (Diomício Gomes / O Popular)\nConhecido por moradores e turistas de Pirenópolis, Raffael Marengão, de 47 anos, conhecido como Mad Max do Cerrado, vive nas ruas da cidade há mais de três décadas. Nascido em Goiânia, ele afirma ter chegado ao município na década de 1990, após uma visita que mudou os rumos de sua vida. Desde então, fez da cidade seu lar e diz que pretende permanecer ali até o fim da vida.\nSegundo apuração do jornal O POPULAR, antes de viver em Pirenópolis, Raffael morava em Belo Horizonte (MG), onde trabalhava em uma instituição bancária. De acordo com seu relato, ele estava empregado no setor havia cerca de três anos quando recebeu uma promoção que lhe proporcionou uma viagem para conhecer a cidade goiana. Após a visita, decidiu permanecer no município.