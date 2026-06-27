-Vídeo MadMax (1.3426903)\nAutodenominado protetor da natureza e dos seres humanos que vivem ou passam por Pirenópolis, Raffael Marengão, de 47 anos, conhecido como Mad Max do Cerrado, vive em situação de rua, mas há cerca de um mês foi "despejado" de uma esquina acima da Igreja Nosso Senhor do Bonfim. Em um vídeo publicado no Instagram, Raffael questiona se deve ir para Marte após a notificação de despejo (assista acima).\nOlha aqui, ó, papel de despejo de rua. Eu não posso ficar na rua não. Então é o seguinte: eu vou para onde? Vou para Marte, para Plutão? Porque eu não tenho o direito de ir e vir aqui em Pirenópolis não”, desabafou Raffael.\nA prefeitura de Pirenópolis disse que Raffael não foi despejado da rua. "Ele foi notificado porque estava montando barraca na rua. Não pode". Também informou que tem se empenhado na implementação de políticas públicas de atendimento a população em situação de rua com base na Política Nacional para a População em Situação de Rua (PNPSR) e no Plano de Ação e Monitoramento para Efetivação da Política Nacional, denominado "Ruas Visíveis" (veja a nota na íntegra ao final da reportagem).