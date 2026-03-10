Exemplar de 30 metros, que teria sido presente de primo do papa João Paulo II, foi removido por risco de queda; madeira será utilizada pela Comurg, UFG e Justiça Federal (Diomício Gomes/O Popular)\nA madeira do mogno brasileiro (Swietenia macrophylla), que está sendo retirada do antigo Casarão da Rua 20, no Centro de Goiânia, deve dar origem a monumento, móveis e itens de artesanato. Além disso, como mostrou O POPULAR, parte do tronco do mogno brasileiro vai ser doado para a família do imigrante polonês Boleslaw Daroszewski, responsável pela doação da árvore.\nA Universidade Federal de Goiás (UFG) ganhará um metro linear do tronco, para a construção de um monumento ou obra institucional. Além disso, 1,5 metro linear ficará com a Justiça Federal. O restante será destinado à Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), na área de marcenaria, para a avaliação e possível confecção de mobiliário público.