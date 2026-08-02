Elizene Moreira da Silva estava grávida de 3 meses e morreu no acidente na GO-139, em Goiás (Reprodução/TV Anhanguera)\nA madrasta das crianças que morreram no acidente na GO-139, entre Vianópolis e São Miguel do Passa Quatro, na região Sudeste de Goiás, estava grávida de três meses, segundo o Corpo de Bombeiros. Elizene Moreira da Silva, de 28 anos, era casada com Davi Gonçalves Oliveira, de 35 anos, e ambos morreram no local.\nO acidente na GO-139 aconteceu na noite do dia 30 de julho e envolveu um carro e um caminhão. Ao POPULAR, os bombeiros informaram que os veículos bateram de frente e as vítimas ficaram presas às ferragens.\nO delegado Kennet Carvalho, que investiga o caso, disse à repórter Rafaella Barros, que o caminhoneiro contou que o carro em que a família estava vinha em ziguezague e em alta velocidade. “Quando ele identificou a possibilidade de colidir, ele jogou o veículo na contramão, mas não conseguiu evitar a colisão”, disse.