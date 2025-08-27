-POP_AgressoesSocos_270825 (1.3305034)\nUma madrasta foi presa em flagrante suspeita de ter agredido com socos o enteado dela, de 11 anos, em Caldas Novas, na região sul de Goiás. As agressões foram registradas por uma câmera (assista ao vídeo acima).\nOs nomes da madrasta e da mãe da criança não foram divulgados e, por isso, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa delas até a última atualização deste texto.\nO caso aconteceu na noite do último domingo (24), por volta das 20h, no bairro Jardim Privê das Caldas, em Caldas Novas. De acordo com a Polícia Civil, a madrasta foi presa em flagrante por maus-tratos por agredir a criança com socos.\nProfessora é indiciada por agredir criança durante aula; vídeo\nMãe e padrasto são condenados a mais de 46 anos de prisão por torturar e matar bebê de 1 ano em Quirinópolis, diz defesa